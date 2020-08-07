Для казахстанских экспортеров в Китай создали «зеленый коридор»

Для решения проблемы скопления транспорта на казахстанско-китайской границе из-за пандемии Казахстан вводит безвизовый режим для китайских перевозчиков товаров на 24 часа, а для отечественных экспортеров в Китай создан «зеленый коридор», сообщает пресс-служба комитета государственных доходов Минфина. Кроме того, для водителей разработают мобильное приложение, в котором они онлайн смогут отслеживать свою очередь.

Как напомнили в КГД, с начала пандемии китайской стороной введены усиленные меры санитарного контроля на границе и ежедневный пропуск транспорта сократился до 20 единиц, что привело к резкому скоплению транспорта в районе пункта пропуска «Нур жолы» и образованию ежедневной очереди до 1800 автомашин на выезд из Казахстана в Китай. Чтобы решить этот вопрос, были проведены переговоры с китайской стороной, по результатам которых количество принимаемого транспорта увеличено с 20 до 100 единиц в день. А с 1 июля открыты пункты пропуска «Калжат», «Бахты», «Майкапчагай», которые ранее были временно закрыты. Но из-за того, как пункты пропуска закрыты с китайской стороны, «перемещение товаров и транспорта не осуществляется».

«На уровне правительства принят план мероприятий по увеличению пропускной способности пунктов пропуска с КНР, который предусматривает возможность въезда китайских перевозчиков и перевалки товаров в приграничных транспортно-логистических центрах. Китайские водители теперь могут въехать в безвизовом режиме на 24 часа на территорию пункта пропуска.

Одновременно создан «зеленый коридор» для отечественных экспортеров, перемещающих продукцию на экспорт в Китай. Их пропуск осуществляется вне очереди», - проинформировали в КГД.

Здесь отметили, что «приняты все возможные меры, направленные на снижение скопления транспорта на границе». В том числе на правительственном уровне направлено обращение в Госсовет Китая с предложениями по увеличению товарооборота. После согласования китайской стороной нового порядка перемещения товаров ожидается, что количество перемещаемого через границу транспорта увеличится до 200 единиц в день.

«Однако с 20 июля в связи со вспышками коронавирусной инфекции в Синьцзянь-Уйгурской автономном районе китайская сторона сократила прием транспорта с казахстанской стороны до 10 единиц в день. Через границу в первоочередном порядке на китайскую сторону пропускаются экспортные товары и перевозчики, направляющиеся за гуманитарными грузами, а также перевозчики с наличием контрактов на перевозку. Основная масса автотранспортных средств, ожидающих очередь, не имеют контрактов на перевозку и ждут въезда в Китай в надежде получить заказ на стороне КНР», - отметили в комитете госдоходов.

30 июля, по данным ведомства, состоялись переговоры госорганов Казахстана с Народным правительством СУАР. Казахстанская сторона презентовала модель перегрузки китайских товаров на казахстанских приграничных транспортно-логистических центрах с учетом строгого соблюдения противоэпидемиологических требований и отсутствия физического контакта. Этот пункт включен в соответствующий проект протокола, который находится на рассмотрении китайской стороны.

Кроме этого, учитывая, что порядка 80% водителей, ожидающих очереди, являются жителями приграничных населенных пунктов, в течение трех недель будет разработано специальное мобильное приложение по организации электронной очереди.

«Водители смогут контролировать очередь в онлайн режиме из дома», - подчеркнули в КГД.