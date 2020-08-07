Казахстанских военных медиков отправят в Бейрут для оказания помощи пострадавшим

Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Нурлана Ермекбаева. Как сообщает Акорда, он поручил проработать вопрос отправки военных медиков Казахстана в Ливан.

«Верховный главнокомандующий поручил проработать вопрос отправки военных медиков в Ливан для оказания медицинской помощи пострадавшим в результате взрыва в порту Бейрута», - говорится в сообщении.

Также президент отметил необходимость постоянной боеготовности компонентов двойного назначения, в частности тех служб и родов войск, которые могут быть задействованы при ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, а также в борьбе с биологическими и химическими угрозами.

Министр обороны доложил Токаеву о работе военных медицинских госпиталей для приема зараженных вирусом COVID-19, о деятельности военных по дезинфекции в 10 городах республики и взаимодействии казахстанских военных медиков с их российскими коллегами, прибывшими в нашу страну.

Отдельным блоком министр доложил о разработке концепции строительства и развития Вооруженных сил. Здесь Токаев указал на необходимость учитывать финансово-экономические возможности государства при планировании развития казахстанской армии. Ермекбаев на это сообщил, что при разработке концепции на первом этапе с целью экономии бюджетных средств сделан упор на оптимизацию организационно-штатной структуры, численности воинских частей и объектов воинской инфраструктуры, рациональное использование боеприпасов, военной техники.

Глава государства также отметил необходимость планового перевооружения, модернизации армии, внедрения элементов автоматизации и цифровизации, в том числе в деятельность военкоматов. По его мнению, особое внимание следует укреплению воинской дисциплины, противодействию коррупции.