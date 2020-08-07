Дело Тулесовой: сторона защиты восстанавливает хронологию события

В пятницу в Медеуском районном суде №2 продолжилось рассмотрение дела гражданской активистки Асии Тулесовой. Большую часть заседания вновь допрашивали потерпевших, на этот раз – полицейских Турганбека, Талдыбаева и Тулегенова. На этом заседании также было проиграно видео, снятое Маратом Куанышевым на месте происшествия, показывающее, что хронология событий обвинения неверна. Кроме того, в ходе допроса потерпевших адвокатами вновь выяснилось, что сотрудники полиции давали разные показания на этапе следствия и в суде, а также, что они противоречат в показаниях сами себе и друг другу.

Заседание началось с допроса потерпевшего Турганбека, заявившего на прошлом заседании, что Тулесова нанесла ему три удара, когда ее сопровождали в автозак его коллеги. Отвечая на вопрос адвоката Оралбая, он заявил, что поддерживает обвинительный акт. Адвокат обратил его внимание на то, что в обвинительном акте указано, что она также снесла фуражку с его головы. На прямой вопрос адвоката, била ли Тулесова его по фуражке, Турганбек не смог ответить внятно. То, что это оказалось в обвинительном акте, он объяснил ошибкой следователя.

«Я не читал обвинительный акт, не знаю, что там…», - также добавил он.

«Если вы не читали, обвинительный акт, как вы можете его поддерживать?», - уточнил на это адвокат Оралбай, и вновь не получил внятного ответа.

Сторона защиты на этом ходатайствовала об отводе прокурора, так как обвинение не предоставило им обвинительный акт, а это не позволяет четко сформулировать, в чем обвиняют Тулесову. После отклонения отвода судьей Шакировым обвинительный акт у Турганбека обнаружился, и на вопрос о том, почему он не сказал об этом раньше, потерпевший ответил, что «думал, это другой».

«Ранее вы сообщили, что оказывали помощь Тулесовой, чтобы она не попала под машину. В показаниях вы сообщили, что вы оказывали содействие коллегам. В обвинительном акте указано, что вы пресекали нарушение. Что вы делали, когда хватали Тулесову?» - вновь спросил адвокат Оралбай. Потерпевший ответил, что держал ее, чтобы она не попала под машину, а нестыковки в акте и показаниях объяснил ошибками следователя и переводчика.

Адвокаты ходатайствовали о том, чтобы в суде воспроизвели видеозапись происшествия, сделанную Маратом Куанышевым. На ней видно, что инцидент с Турганбеком, когда он хватает Тулесову перед автозаком, происходит раньше, чем она смахивает фуражку с Темирханова, и ее задерживают его коллеги.

После допроса Турганбека адвокат Оралбай вновь опросил Тулесову.

«Перед автозаком я оказалась, потому что я стала свидетелем незаконных действий сотрудников полиции, которые затащили туда человека, они прямо несли его. В попытке предотвратить такой увоз граждан, я встала перед автозаком, чтобы помешать автозаку уехать, и чтобы просто узнать, что происходит, не получив пояснений от сотрудников полиции», - ответила она на вопрос адвоката, также подтвердив, что хронология событий, на которой настаивает обвинение, неверна.

В показаниях, данных Талдыбаевым следователю и в ходе суда, тоже обнаружились противоречия. По протоколу его допроса следователем Литвиненко, Тулесова сбила фуражку и с него. Отвечая на вопросы адвоката Тулесовой, Талдыбаев сказал, что Тулесова не била его по фуражке, и несоответствие также объяснил «опечаткой» следователя.

Кроме того, в обвинительном акте указано, что Тулесова сбила фуражку и с другого потерпевшего, Тулегенова. При допросе он также ответил защите, что этого не было, и объяснил это «ошибкой следователя».

Адвокаты также попытались установить, к кому из полицейских, утверждающих, что Тулесова их оскорбила, она обращалась на самом деле.

Талдыбаев, заявил, что слова «И ты гад» были обращено к нему. При просмотре видеозаписи он не смог показать, где он находится в кадре в этот момент.

Отвечая на вопрос адвоката, он заявил, что после ее задержания остался на месте, то есть, за ее спиной. По его словам, она повернулась и посмотрела на него, произнося эти слова. Видео, однако, показывает, что Тулесова в этот момент не оборачивается.

Слова «И ты гад» принял на свой счёт и следующий допрошенный потерпевший Тулегенов. «Как вы можете пояснить, что и гад, и ты гад относятся к вам?», – уточнил адвокат Утебеков. На это потерпевший сказал, что посчитал это «общим оскорблением», а также добавил, что она смотрела лично на него в этот момент. При проигрывании видеозаписи происшествия еще раз оказалось, что в этот момент он находится за спиной Тулесовой.

На этом заседание завершилось, оно продолжится утром в понедельник.