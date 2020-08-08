В Акмолинской области проходят поминки по погибшему в СИЗО активисту Дулату Агадилу

Также близкие и соратники Агадила отмечают строительство нового дома для семьи активиста, который они возводили методом "асар" — казахский обычай, когда люди общими усилиями и безвозмездно трудятся, чтобы помочь той или иной семье.

Во время поминок мать Дулата Агадила Гульбараш Жолмухамбетова говорила о письме, которое направила в адрес президента Касым-Жомарта Токаева:

«Как вы знаете дело моего сына закрыли, следственные мероприятия не ведутся. В связи с этим я ранее писала открытое письмо Касым-Жомарт Токаеву. Никакого ответа на мое обращение не последовало. Видимо, до Токаева мое письмо не дошло, его секретари ответили отказом 8 июня. Мы писали много писем-обращений, но никто нам толком не ответил. Несколько раз писали в СИЗО, где содержался Дулат, но все письма остались без ответа. Всё произошло в СИЗО. Мы просили предоставить нам записи камер, но нам отказали, ссылаясь на то, что для этого нужно разрешение от 4 задержанных, которые находились в камере вместе с Дулатом».

По сообщениям радио «Азаттык», в преддверии субботнего мероприятия по стране проходили аресты активистов. Правозащитница Бахытжан Торегожина сообщила изданию об аресте «более 30 активистов», а руководитель «Фонда развития парламентаризма» Зауреш Батталова заявила, что власти опасаются «объединения».

«Семья Дулата Агадила лишена права на жилище, а другие граждане лишены права на свободу объединений и свободу передвижения. Люди со всей страны хотели помочь семье погибшего и сделать подарок. Вместо того чтобы поддержать это, везде происходят аресты. Власти, опасаясь объединения, хотят ограничить любое передвижение. Это выходит за все рамки», - заявила Батталова в интервью радио «Азаттык».

Столичный политический активист Дулат Агадил был задержан вечером 24 февраля у себя дома группой людей в гражданской одежде и увезен на гражданском автомобиле. Позже МВД сообщило, что активист скончался в СИЗО столицы, по предварительным данным, от острой сердечно-сосудистой недостаточности. На сайте Polisia.kz сообщалось, что в отношении Агадила «были возбуждены уголовные дела за совершение уголовных правонарушений, выразившихся в неуважении к суду, оскорблении судьи, участников судебного заседания».

Его смерть вызвала акции протеста, продолжавшиеся в Алматы и столице несколько дней. Некоторые из них заканчивались задержаниями. Протестующие требовали объективного расследования смерти активиста, считая, что его смерть не была случайной.