В США число заразившихся коронавирусом превысило 5 млн. человек

Согласно базе данных The New York Times, по состоянию на вечер субботы более 5 003 600 человек в Соединенных Штатах были инфицированы коронавирусом. Не менее 161 900 зараженных умерли.

В конце февраля в США было всего несколько десятков известных случаев заболевания, большинство из которых произошли во время путешествий. Но к лету вирус охватил все штаты, заразив больше людей, чем совокупное население Небраски, Вермонта и Монтаны. Число погибших в стране превысило численность населения Сиракьюз, штат Нью-Йорк, и после нескольких недель прогресса данные о новых случаях заболевания достигли рекордных значений в конце июня - начале июля.

В Нью-Йорке и Калифорнии, штатах с наибольшим количеством случаев заболевания, коронавирусом заразились более 847000 человек. В некоторых менее густонаселенных штатах, включая Вермонт и Гавайи, насчитывается менее 2500 пациентов. А в нескольких отдаленных округах страны не было ни одного положительного теста. Все самые густонаселенные места страны сильно пострадали. В округе Кук, штат Иллинойс, который включает в себя Чикаго, умерло более 4800 человек. В округе Лос-Анджелес, штат Калифорния, вирусом заразились не менее 166 тыс. человек. А в Нью-Йорке частота смертности составила примерно 1 к 370 жителей.

В минувшую пятницу в США было зарегистрировано 60 975 новых случаев заболевания коронавирусом и не менее 1354 новых фактов смерти. За последнюю неделю ежедневно регистрировалось в среднем 54 332 случаев коронавируса - это на 18% ниже среднего показателя двухнедельной давности.

Численность заболевших растет на большей части территории Америки, в том числе во многих штатах, одними из первых снявших строгие ограничения. Поскольку количество госпитализированных людей и процент людей с положительными результатами тестирования также растет, всплеск случаев заболевания, подчеркивает NYT, нельзя объяснить исключительно увеличением количества тестов. Тем не менее, смертность от коронавируса остается значительно ниже пикового уровня. И по мере того, одни штаты вновь объявляют жесткий карантин, другие продолжают открывать свои экономики.