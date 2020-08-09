Экзитпол прогосударственного союза молодежи отдает Лукашенко победу на выборах в Беларуси

По данным опроса, он получил 79,8%
После закрытия избирательных участков в Беларуси прогосударственный Белорусский республиканский союз молодежи обнородовал резльтаты экзитпола, свидетельствующие о победе на президентских выборах Александра Лукашенко, передает Euroradio.
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