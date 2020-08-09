Экзитпол прогосударственного союза молодежи отдает Лукашенко победу на выборах в Беларуси

После закрытия избирательных участков в Беларуси прогосударственный Белорусский республиканский союз молодежи обнородовал резльтаты экзитпола, свидетельствующие о победе на президентских выборах Александра Лукашенко, передает Euroradio .

По данным официального экзитпола, Лукашенко получил 79,8%, Светлана Тихановская - 6,8%, Анна Конопацкая - 2,3%, Андрей Дмитриев - 1,1%, Сергей Черечень - 0,9%. Против всех проголосовали 9,2% избирателей.

Неофициальные экзитполы на выборах были запрещены. Независимый экзитпол проводили волонтеры за пределами Беларуси - возле посольств республики. Его результаты пока не обнародованы.

В центре Минска - скопление военных и армейской техники, перекрыто несколько проспектов и площадей. Оппозиция призывала своих сторонников к моменту закрытия участков направиться к ним, а затем направиться в центр города.