По данным опроса, он получил 79,8%
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Экзитпол прогосударственного союза молодежи отдает Лукашенко победу на выборах в Беларуси
Фото Euroradio

После закрытия избирательных участков в Беларуси прогосударственный Белорусский республиканский союз молодежи обнородовал резльтаты экзитпола, свидетельствующие о победе на президентских выборах Александра Лукашенко, передает Euroradio.

По данным официального экзитпола, Лукашенко получил 79,8%, Светлана Тихановская - 6,8%, Анна Конопацкая - 2,3%, Андрей Дмитриев - 1,1%, Сергей Черечень - 0,9%. Против всех проголосовали 9,2% избирателей.

Неофициальные экзитполы на выборах были запрещены. Независимый экзитпол проводили волонтеры за пределами Беларуси - возле посольств республики. Его результаты пока не обнародованы.

В центре Минска - скопление военных и армейской техники, перекрыто несколько проспектов и площадей. Оппозиция призывала своих сторонников к моменту закрытия участков направиться к ним, а затем направиться в центр города.

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