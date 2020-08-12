Живые цепи против насилия выстроили женщины по всей Беларуси

Днем в среду с акции в Минске начался четвертый день протестов в Беларуси: в этот день во множестве городов страны женщины, надев белую одежду, выстроились в живые цепи. В руках они держат цветы, иногда - плакаты. Участницы акций требуют остановить насилия силовиков в отношении протестующих.

В первой акции в Минске у Комаровского рынка приняло участие около 250 женщин. Они выстроились в цепочку и подняли руки с цветами, рассказывало Еврорадио. После сообщений об этой акции группы белорусок стали собираться в Минске и других городах - Гомеле, Гродно, Могилеве, Бресте, Витебске, Жодино, Лиде и множестве других.

В Минске и Гомеле участницы акций прошли маршем по улице, требуя прекратить насилие на улицах городов Беларуси. Проезжающие машины сигналят участницам акций, выражая свою поддержку.

Известно, что, как минимум, в двух городах - Гродно и Гомеле - были задержания участниц акций.

В Минске вечером в среду на акцию протеста вышли медики, требуя прекратить насилие в отношении протестующих, передает Еврорадио. К ним приехал министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник. Он призвал вышедших на акцию вернуться в здание университета и там побеседовать.

Ранее открытое письмо к властям страны с призывом прекратить насилие к протестующим подписали сотрудники НИИ детской онкологии Беларуси.

В среду о своем уходе с государственных телевизионных каналов и радиостанций объявило несколько ведущих, среди них - Евгений Перлин с Беларусь-1, Татьяна Бородкина с СТВ, ведущие ОНТ Ольга Богатыревич и Сергей Козлович.