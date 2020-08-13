Air Astana с 18 августа возобновляет авиасообщение с Германией

Air Astana восстанавливает регулярное авиасообщение с Германией. С 18 августа полеты будут осуществляться четыре раза в неделю из столицы, а начиная с сентября – ежедневно, сообщили в пресс-службе авиакомпании в четверг.

«Прямые рейсы авиакомпании из Нур-Султана во Франкфурт возобновляются с 18 августа с частотой 4 раза в неделю, а с сентября – ежедневно. Полеты будут выполняться на комфортабельном авиалайнере A321LR и продолжительность полета составит во Франкфурт 6 часов 20 минут, обратно – 5 часов 45 минут», - сообщили в Air Astana.

Здесь отметили, что расписание обновлено, чтобы пассажиры прибывали во Франкфурт утром. Это сделано «для максимальной стыковки с партнерскими авиакомпаниями, выполняющими полеты по Европе и в Северную Америку».

«Пассажирам, прибывающим из Казахстана, необходимо пройти тест на Covid-19 в пункте отправления в течение 48 часов до прибытия либо в течение 72 часов после въезда в Германию. Тестирование по прилету является бесплатным и доступно в обоих тестовых центрах непосредственно в аэропорту города Франкфурт, расположенных на пешеходном мосту, соединяющем Терминал 1 и станцию поездов дальнего следования. Правило не распространяется на транзитных пассажиров, которые не покидают транзитную зону», - отметили в авиакомпании.

В пресс-службе напомнили, что базовый тариф эконом-класса – от 215 191 тенге в обе стороны, включая все сборы.

«Пассажиры, чьи рейсы были отменены ранее, могут перебронироваться на рейсы, выполняемые с 18 августа, без штрафных санкций», - заверили Air Astana.

С 17 августа национальный авиаперевозчик также возобновляет регулярные рейсы из Алматы в Дубаи и из Атырау в Амстердам, а 19 августа – из Алматы в Киев.