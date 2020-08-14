Израиль и ОАЭ подписали соглашение о полной нормализации отношений

Израиль и ОАЭ при посредничестве президента США заключили историческое соглашение о полной нормализации отношений, сообщает Русская служба ВВС . В совместном заявлении, подписанном Дональдом Трампом, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и кронпринцем Абу-Даби Мохаммедом бин-Зайедом, выражается надежда, что это будет способствовать миру на Ближнем Востоке.

Как результат, Израиль замораживает планы по аннексии территорий на Западном берегу Иордана. А в ближайшие недели страны должны подписать двусторонние договоренности по вопросам инвестиций, туризма, авиасообщений, безопасности, телекоммуникаций, энергоносителей, здравоохранения, культуры, окружающей среды и открытия посольств в обеих странах.

Кроме этого, согласно совместному коммюнике, ОАЭ и Израиль присоединятся к американской инициативе «Стратегический план для Ближнего Востока».

Как отмечает Би-би-си, до этого момента ни у одной из стран Персидского залива не было дипломатических отношений с Израилем. А со времени провозглашения Государства Израиль в 1948 году это третье арабо-израильское мирное соглашение: в 1979 году был подписан договор с Египтом, в 1994-м – с Иорданией.

Президент Израиля Рувен Ривлин назвал соглашение между Израилем и ОАЭ «важной вехой, которая открывает новые возможности в регионе», а также выразил надежду, что оно «повысит уровень доверия» между Израилем «и остальными народами региона».