НПП готовит новый пакет предложений о поддержке бизнеса

Новый пакет мер по поддержке бизнеса, включая выплату 42 500 тенге, готовят в Национальной палате предпринимателей «Атамекен». При этом, как заявил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций первый заместитель председатель правления Эльдар Жумагазиев, речь идет только о том бизнесе, который из-за ограничений не может открыться, начиная с марта текущего года.

«В начале пандемии мы инициировали предложение о том, чтобы компенсации все-таки выплачивались. Сейчас за бортом остаются еще несколько направлений деятельности бизнеса. По ним мы завтра с министерством национальной экономики будем отрабатывать и свое предложение по этому поводу мы внесем», - сказал Жумагазиев.

Он отметил, что речь идет о социальной выплате 42 500 тенге, а также о налоговых льготах, рефинансировании и отсрочке кредитов. Однако здесь есть «определенные сложности».

«Мы собираем информацию, сколько примерно такого бизнеса (продолжает простаивать – V), сколько там занято людей. Еще же надо подтвердить. Потому что есть в этом секторе люди, которые работают формально, которые работают в «серую». На местах будут существовать дополнительные комиссии по бизнесу, по которому у нас будут вопросы», - уточнил зампред НПП.

По его словам, сейчас количество субъектов бизнеса, деятельность которых остается под запретом, существенно меньше.

«Мы отрабатывали эти вопросы больше трех недель, но существует очень большой риск по торговым центрам и рынкам. У нас есть большие опасения именно по рынкам, чтобы усиленные меры предосторожности соблюдались, чтобы было до 30% посещений. Но как это регулировать – тоже вопрос. Поэтому в этом отношении вопросов много, и мы поддерживаем выплату людям, если бизнес стоит. Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос по отсрочке налогов и кредитов, а также вопросы по аренде», - резюмировал Жумагазиев.Начало формы