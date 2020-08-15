Турция возобновит авиасообщение с Казахстаном с 1 сентября

Турция возобновит авиасообщение с Казахстаном с сентября, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на министра транспорта и инфраструктуры страны Адиля Караисмаилоглу.

По словам министра, полеты с Казахстаном, которые были возобновлены 20 июня, но потом снова приостановлены из-за всплеска случаев заражения коронавирусом, будут возобновлены с 1 сентября.

В целом Турция провела переговоры с 92 странами о возобновлении полетов и возобновила внутренние рейсы с соблюдением максимальных мер безопасности.

Турция 5 августа приняла решение приостановить авиасообщение с Казахстаном и еще несколькими странами. Власти Казахстана и местные авиакомпании не были сразу проинформированы об этом. Позже казахстанская правительственная делегация, в которую вошли, в частности, вице-премьер Ералы Тугжанов и глава Минздрава Алексей Цой, отправилась в Турцию, где убеждала местные власти в возможности возобновления авиасообщения между странами. По информации МИДа Казахстана, «по итогам переговоров министр здравоохранения ТР Ф. Коджа заверил, что данный вопрос будет внесен в повестку дня следующего заседания Научного совета по борьбе с коронавирусом в Турции, и выразил надежду на скорейшее разрешение указанного вопроса с учетом положительных тенденций в ситуации с коронавирусом в Казахстане».

В Казахстане общее число случаев коронавируса достигло 102 287, а с учетом коронавирусной пневмонии – 119 781. В четверг госкомиссия приняла решение поэтапно снимать в стране ограничения, введенные 5 июля – по данным Минздрава, ситуация стабилизировалась, рост распространения инфекции удалось остановить, наблюдается положительная динамика по всем показателям.

С начала пандемии в Турции заразились коронавирусом 246,8 тыс. человек, скончались 5,9 тыс.