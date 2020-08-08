Казахстан убеждает Турцию в стабилизации эпидситуации в республике для возобновления авиасообщения

Правительственная делегация Казахстана побывала в Турцию, где убеждала местные власти в возможности возобновления авиасообщения между странами, прерванного по решению турецкой стороны.

Делегация, в которую вошли, в частности, вице-премьер Ералы Тугжанов и глава Минздрава Алексей Цой, направилась в Турцию по поручению президента Казахстана, указывается в распространенном в субботу сообщении МИД Казахстана.

«Стороны договорились о принятии совместных мер по предотвращению распространения коронавируса и дальнейшем укреплении сотрудничества. Казахстанская сторона также выразила признательность Правительству Турции за оказанную гуманитарную помощь в период пандемии», - говорится в сообщении.

По данным МИД, глава Минздрава Казахстана заявил в ходе переговоров с турецкой стороной, что «ситуация в Казахстане стабилизировалась и находится под контролем».

«По итогам переговоров синистр здравоохранения ТР Ф. Коджа заверил, что данный вопрос будет внесен в повестку дня следующего заседания Научного совета по борьбе с коронавирусом в Турции, и выразил надежду на скорейшее разрешение указанного вопроса с учетом положительных тенденций в ситуации с коронавирусом в Казахстане», - сообщает казахстанский МИД.

Накануне вопрос авиасообщения между странами обсудили также в телефонном разговоре главы МИД Казахстана и Турции Мухтар Тлеуберди и Мевлют Чавушоглу, а посол Турции в Казахстане Уфук Экиджи был приглашен в МИД республики и ему «была доведена просьба заблаговременно информировать Правительство Казахстана о подобных решениях турецкой стороны».

Турция 5 августа приняла решение приостановить авиасообщение с Казахстаном и еще несколькими странами. Власти Казахстана и местные авиакомпании не были сразу проинформированы об этом.