Бюджетники с разных концов Беларуси направляются на митинг в поддержку Лукашенко

Работники бюджетных сфер направляются в столицу Беларуси на митинг в поддержку Александра Лукашенко. Предположительно, специально для этого в Минске были огорожены окрестности Площади Независимости, сообщает Еврорадио .

Как сообщает беларуское Радио Свободы, людей из Бреста и Ивацевичей на проправительственный митинг в Минске везут спецпоездом. На Гомельском и Брестском шоссе также были замечены колонны автобусов, следующих в сторону Минска. Читатели издания сообщают, что некоторое время назад из Витебска отошел поезд со сторонниками Лукашенко. Из Орша на предполагаемые митинги в поддержку непризнанного президента собирается 200 человек.

«Сообщения о принуждении поехать на митинг за Александра Лукашенко пришли от работников "Белшины", "Интеграла", Могилевского мясокомбината, бобруйской "Славянки", "Бобруйскагромаша", Белорусского цементного завода, пружанского "Коммунальника", "Кричевцементношифера", Дзержинской птицефабрики, Слонимского водоканала, ОАО "Полыковичи" (сельхозпредприятие под Могилевом). Сгоняют на митинг также госслужащих, военных, которых просят прийти в гражданской одежде. Подобные предложения также поступили работникам сельского хозяйства, учителям, воспитателям», — писало накануне издание TUT.by.

Параллельно в Минске (в 14.00 по местному времени) планируется проведение общенационального марша «За свободу». Граждане во всех регионах Беларуси планируют выйти на центральные площади и требовать немедленного освобождения всех задержанных во время протестов на этой неделе и политических заключенных; ухода Лукашенко с поста президента; тщательного расследования всех фактов пыток и убийств .