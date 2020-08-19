Токаева будут информировать о пассивных руководителях, которые не инициируют борьбу с коррупцией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обеспокоен ростом уголовных дел по коррупционным правонарушениям и считает необходимым усилить эту работу, особенно в период пандемии. Но при этом, подчеркнул он в среду в ходе совещания по борьбе с коррупцией, не нужно превращаться «в кампанейщину и охоту на ведьм».

Как отметил президент, коррупция, «как ржавчина», проедает всю вертикаль государственного аппарата. Только по итогам 7 месяцев 2020 года количество лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за коррупцию (лица, в отношении которых вынесены постановления о квалификации преступления), составило 912, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года – 820.

По его мнению, громкие задержания и эффектные кадры имеют краткосрочный эффект.

«Когда такие дела потом еще и разваливаются в суде из-за недостатка доказательств, недоверие общества к мерам государства по борьбе с коррупцией возрастает. Без устранения причин и условий самих коррупционных явлений – это борьба с ветряными мельницами», - считает Токаев.

Он заявил, что люди должны видеть, что чиновника или какого-либо руководителя не просто привлекли к ответственности, но и в работе госоргана, где они работали, произошли соответствующие перемены к лучшему, которые исключают повторение событий.

«Пока такой комплексной и превентивной работы я не вижу. Чиновники меняются по кругу один за другим, а системные проблемы не решаются», - констатировал президент.

Он напомнил, что проверять и вскрывать коррупцию в медицине начали только после дефицита лекарств в разгар пандемии. О нарушениях при цифровизации этой сферы заговорили только сейчас, когда уже потрачены десятки миллиардов тенге. Сейчас выделяются средства на образование, занятость и социальные объекты. И «мы должны иметь гарантии», что через год мы вновь не будем говорить о выявленных хищениях в этих сферах, что эти министерства не будут в антилидерах.

«Людям ни к чему красивые рапорты о задержании, когда уже похищены многомиллиардные средства. Полагаю, что мы должны в корне перестроить эту работу. Сегодня настал момент для объединения усилий государства и граждан. Коррупция – это глубоко социальная болезнь. Победить мы ее сможем только общими усилиями. Нужны новые формы общественного контроля и максимальная прозрачность управленческих решений. Для формирования в обществе «нулевой терпимости» к коррупции должна постоянно проводиться целенаправленная идеологическая работа. Бездействие в борьбе с коррупцией приводит к нарастанию у граждан протестных настроений и правового нигилизма», - считает президент.

По его словам, не может быть случайным совпадением то, что криминальные проявления массового характера происходят, как правило, в регионах с наибольшим уровнем коррупции. Сегодняшняя оценка основана на количестве выявленных фактов взяток в том или ином министерстве, тогда как она должна формироваться, исходя из принимаемых мер по профилактике, минимизации рисков коррупции и устранению барьеров при получении госуслуг. Таким образом, важно не только наказывать, но и мотивировать. Но при этом каждый руководитель должен нести ответственность не только за потраченные деньги, но и за их планирование. В этой связи генеральная прокуратура должна разработать такую систему оценки.

Вместе с тем необходимо прекратить неправомерное вмешательство в деятельность государственных органов и четко различать коррупцию и недостатки управления. Как подчеркнул президент, в орбиту уголовного процесса не должны вовлекаться честные, не боящиеся брать на себя ответственность чиновники. Госаппарат не должен бояться принимать решения.

«Активная борьба с коррупцией не должна превращаться в кампанейщину и охоту на ведьм, ни в коей мере не должна отражаться на качестве работы ответственных и законопослушных государственных служащих. По моему поручению сейчас исключена возможность осуждения только на показаниях сообщников, вводится уголовная ответственность за провокацию преступлений. Эти нормы позволят пресекать произвол со стороны правоохранительных органов. Поручаю генеральной прокуратуре и Антикоррупционной службе в полугодовых отчетах информировать меня о пассивных руководителях, не имеющих достойных антикоррупционных инициатив. Это касается и местных исполнительных органов», - заключил Токаев.