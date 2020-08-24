Заседание бюро политсовета партии «Нур Отан» перенесли во второй раз, и теперь оно назначено на 28 августа.

«Заседание бюро политического совета «Nur Otan»-а переносится на пятницу, 28 августа», - написал первый зампред партии Бауыржан Байбек в Twitter.

Он также сообщил, что глава партии Нурсултан Назарбаев в рамках обсуждения предвыборной программы поручил премьер-министру Аскару Мамину усилить меры по социальному обеспечению, повышению качества здравоохранения, созданию рабочих мест и стимулированию доходов населения.

«Отдельно должны быть предложены конкретные механизмы поддержки молодежи в региона», - сообщил Байбек.

Напомним, изначально заседание бюро политсовета партии «Нур Отан» было назначено на 24 августа, но позже перенесено на 25 августа.

С 17 августа стартовал внутрипартийный отбор, который продлится до 3 октября. Праймериз пройдет в 5 этапов: выдвижение и регистрация кандидатов; подготовка кандидатов к агитации; агитационная работа; проведение голосования; подготовка списков. Голосование на праймериз пройдет онлайн.

В предвыборную программу «Нур Отана», по информации Назарбаева, войдут восстановление экономического роста после пандемии, создание рабочих мест, оживление работы малого и среднего бизнеса, анализ проблем борьбы с пандемией и подготовка на случай ее второй волны. По словам председателя партии, это все «станет руководством к действиям нуротановцев на следующие 5 лет».