Цифровой завод по производству полипропилена достроят в сентябре 2021 года в Атырау

Завод по производству полипропилена в Атырау планируется запустить в сентябре 2021 года. Он должен стать одним из крупнейших в мире, производить 64 вида полипропилена и при этом функционировать в автоматизированном режиме.

Решение о строительстве интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области было принято еще в 2007 году. По планам, первую фазу - завод по производству полипропилена, должны были ввести в эксплуатацию в 2015 году, а вторую – по производству полиэтилена – в 2016-м. Однако из-за финансового кризиса проект превратился в долгострой.

Стоимость проекта оценивается в $2,6 млрд, инвестор – ТОО «Объединенная химическая компания», под гарантии фонда «Самрук-Казына» взяла кредит в Государственном банке развития Китая в размере $2 млрд. В июне 2018 года готовность производства составляла менее 6%. В итоге было принято решение передать строительство в доверительное управление АО НК «КазМунайГаз». На сегодня готовность первой фазы составляет 74%, сообщают в компании.

«Карантин повлиял на сроки строительства из-за того, что остановились грузы между странами. Основное оборудование у нас размещено в Европе, Корее, Японии, частично в Китае - все эти поставки приостановились. От графика мы отстали примерно на 6 месяцев. Но график нам пока никто не менял. В сентябре следующего года мы должны начать пусковые операции. Пока не сдвигаем сроки», - рассказал заместитель председателя правления по технологии и производству ТОО «KPI» Денис Козырев.

Тем не менее, на сегодняшний день рабочая документация для строительства завершена на 99%, поставлено 715 единиц оборудования, смонтировано 87 единиц. Что касается строительства, бетонные работы выполнены на 95%, смонтировано 97% подземных трубопроводов, 55% металлоконструкций, 80% резервуаров. А изготовление трубных узлов технологических трубопроводов составило 11%.

По словам Козырева, сейчас рабочие начинают возвращаться на площадку, в ближайшее время будет завезено порядка 800 казахстанских специалистов. На данный же момент здесь работают 200 человек, в том числе 60 иностранных рабочих.

«Когда карантин объявили, иностранная рабочая сила была полностью закрыта. Сейчас мы восстанавливаем работу и начинаем активно переходить в стадию максимального строительства», - заверяет Козырев.

Завод по производству полипропилена станет одним из крупнейших в странах СНГ и по мощности, а она составит 500 тысяч тонн, войдет в десятку ведущих производств в мире. На первом пусковом этапе здесь будут производить 11 видов полипропилена, а дальнейшем линейка будет расширена до 64 марок.

«Сначала будем производить простые марки, а затем разгоняться. У нас на год расписана первичная программа. Если все пойдет хорошо, то будем увеличивать. Само производство позволяет нам получать 64 марки полипропилена», - рассказывает зампредправления по технологии и производству.

При этом все производство будет максимально оцифровано и основной технологический процесс будут выполнять роботы. Но это не означает, что заводу не потребуются люди. Планируется, что после запуска сюда трудоустроят 586 человек. Это будут местные кадры, подготовку которых уже начали.

«Мы будем консолидироваться на подготовке квалифицированных кадров, которые будут работать. Планируется организация ситуационного центра – там будут люди сконцентрированы на принятии решений, на анализе и, непосредственно, управлении технологическим производством. Мы у себя уже внедрили программу подготовки, обучения, эту работу возглавляет Денис Козырев. И на тот момент, когда будет запускаться (производство - V), у нас будут свои подготовленные квалифицированные кадры, которые прошли стажировку на крупных аналогичных предприятиях», - заверил управляющий директор по снабжению ТОО «KPI» Дамир Ашимов.