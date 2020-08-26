Казахстанским спортсменам разрешили въезд в Россию

Россия частично сняла ограничение на авиа, авто и железнодорожное сообщение с Казахстаном. Беспрепятственно передвигаться между странами смогут только спортсмены. Такое распоряжение подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, сообщает сайт российского правительства в среду.

«Правительство сняло ограничения на въезд в Россию иностранных тренеров и спортсменов. Из-за коронавируса они могли приезжать только на основании трудового договора», - говорится на сайте правительства Российской Федерации.

Таким образом, иностранные спортсмены, тренеры и специалисты в области физической культуры вновь получили возможность приезжать в Россию по рабочей или гуманитарной визе.

«Решение упростит пересечение границы для тех, кто участвует в международных соревнованиях, в том числе в профессиональных спортивных лигах», - отмечает российская сторона.

Здесь напомнили, что с марта 2020 года из-за распространения коронавируса иностранные спортсмены не могли приезжать в Россию. Однако в мае ограничение сняли для тех, кто заключил трудовой договор с российской организацией. Теперь же для въезда достаточно иметь документ, удостоверяющий личность, и визу, тип которой соответствует цели поездки.

«Распоряжение также снимает ограничения на проезд иностранных спортсменов через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска», - говорится также в сообщении.