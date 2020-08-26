Каким будет новый учебный год в Казахстане?

Vласть продолжает серию онлайн-лекций и бесед по деловым и общественным направлениям. В предстоящий четверг в прямом эфире в Facebook представители министерств расскажут о том, каким будет новый учебный год в стране.

Как и во многих других странах, система образования Казахстана была вынуждена перейти к формату дистанционного обучения, к которой многие – ученики, родители, учителя и государство в целом – оказались готовы слабо. Совокупность существовавших до и возникших во время пандемии проблем привела к тому, что процесс обучения в последней четверти стал тяжелым испытанием для всех. В конце учебного года министр образования и науки Асхат Аймагамбетов заверял, что за лето будут учтены все проблемы и система образования будет готова к новому учебному году, который вновь начнется в дистанционном формате.

В четверг, 27 августа, в 11:00 обозреватель Vласти Дмитрий Мазоренко поговорит с вице-министром образования и науки Шолпан Кариновой, директором департамента госполитики и инфраструктуры в области связи министерства цифрового развития Гульнарой Букеевой о том, насколько готова система школьного образования к новому учебному году, учтены ли все недочеты и проблемы, готовы ли школы, учителя и государство, а также к чему должны быть готовы ученики и их родители?

Зрители смогут задать свои вопросы спикерам в комментариях. Позднее запись лекции будет доступна на сайте Vласти, а также в аккаунте издания в YouTube.