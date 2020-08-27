Главного редактора «Уральской недели» Лукпана Ахмедьярова подозревают в нарушении неприкосновенности частной жизни, сообщил он в своем Facebook после того, как побывал у следователя. Повестку ему доставили накануне, в ней журналист назван «свидетелем с правом на защиту».

«Сходили к следователю по повестке. Выяснилось, что в отношении меня завели уголовное дело по статье 147, часть 5 «Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства РК о персональных данных». Основанием послужило заявление бизнесмена из Атырау, который месяц назад был фигурантом уголовного дела. Он дал 500 тыс тенге взятки офицеру полиции в Уральске, за содействие в получении разрешения на работу для четырех граждан Узбекистана. Бизнесмен возмущен тем, что я, сообщая об этом уголовном деле, обнародовал его имя фамилию и название его ТОО», - написал Ахмедьяров.

Санкция части 5 статьи 147 Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Лукпан Ахмедьяров – один из самых известных журналистов в Казахстане, лауреат международных премий за профессиональную деятельность. «Уральская неделя» - одно из немногих независимых изданий в стране.