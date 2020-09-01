Токаев поручил выделить 150 млрд тенге на надбавки медикам во втором полугодии

«Кризис, вызванный пандемией, нас многому научил. Например, ценить труд врача. А ведь медицинские работники оказались когда-то на периферии государственного внимания. Разумеется, важность профессии должна подкрепляться и материальными средствами. Поручаю при ближайшем уточнении бюджета выделить 150 млрд тенге на выплату стимулирующих надбавок медицинским работникам за второе полугодие», - сказал Токаев в ходе своего послания народу Казахстана во вторник.

Он подчеркнул, что «мы делаем это сейчас, в период кризиса, мы должны делать это и на системной основе».