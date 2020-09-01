Эти средства должны предусмотреть уже при ближайшем уточнении бюджета
  • 418
Токаев поручил выделить 150 млрд тенге на надбавки медикам во втором полугодии
Фото Дулата Есназара

Выделить 150 млрд тенге на стимулирующие надбавки медикам во втором полугодии поручил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

«Кризис, вызванный пандемией, нас многому научил. Например, ценить труд врача. А ведь медицинские работники оказались когда-то на периферии государственного внимания. Разумеется, важность профессии должна подкрепляться и материальными средствами. Поручаю при ближайшем уточнении бюджета выделить 150 млрд тенге на выплату стимулирующих надбавок медицинским работникам за второе полугодие», - сказал Токаев в ходе своего послания народу Казахстана во вторник.

Он подчеркнул, что «мы делаем это сейчас, в период кризиса, мы должны делать это и на системной основе».

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Второй этап ослабления карантина в Казахстане начнется с 31 августа
Новости
​В 2021 году 700 тыс. вкладчиков ЕНПФ смогут направить часть своих средств на покупку жилья или лечение
Новости
​Узбекистан готовится к постепенному возобновлению авиасообщения с Казахстаном
Новости
Дожди и похолодание ожидаются в Казахстане в середине недели
Новости
Казахстан намерен просить Китай выдать Акжаркын Турлыбай для отбывания наказания на родине
Новости
781 случай коронавирусной пневмонии зарегистрирован за сутки в Казахстане