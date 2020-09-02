Чиновников, которые не смогут обосновать свои доходы, будут увольнять – Шпекбаев

В 2021 году в Казахстане планируется ввести всеобщее декларирование доходов. И если чиновники не смогут обосновать свои доходы во второй декларации, их уволят с государственной службы, а имущество и деньги будут конфискованы, сообщил в среду на своей странице в Facebook председатель Агентства РК по противодействию коррупции Алик Шпекбаев.

«С учетом запуска в 2021 году первого этапа всеобщего декларирования мы предлагаем следующий механизм. В первоначальной, так называемой входной декларации, госслужащий зафиксирует все свои активы. Если при подаче очередной декларации будет выявлен значительный прирост доходов, который он не сможет обосновать, его ждет увольнение с госслужбы и конфискация суммы необоснованного превышения», - написал Шпекбаев.

По его словам, серьезный превентивный эффект будет иметь введение института проверки на профессиональную неподкупность, успешно применяемого в развитых странах. Также на повестке дня стоит вопрос распространения действия антикоррупционного законодательства на лиц, не являющихся госслужащими, но выполняющих публичные функции.

«Мы предлагаем, чтобы за получение взяток и откатов топ-менеджеры коммерческих банков, руководители субъектов естественных монополий, частные судебные исполнители и ряд других категорий публичных служащих несли такую же уголовную ответственность, как госслужащие», - добавил председатель агентства.

Работают в ведомстве и над ужесточением наказания для чиновников, которые попались на коррупционных преступлениях.

«Будет проработан вопрос и ужесточения наказания для взяткодателей и посредников

во взяточничестве. Сильнейший профилактический эффект будет иметь отмена УДО в отношении осужденных коррупционеров. В продолжение этой логики мы выступаем за исключение применения кратных штрафов за особо тяжкие коррупционные преступления и пересмотр назначения наказания для коррупционеров в колониях-поселениях», - подчеркнул Шпекбаев.

Еще одно направление – это введение с 2021 года запрета для госслужащих, депутатов и судей на владение банковскими счетами за рубежом.

«Данная инициатива важна не только с точки зрения идеологии служения в интересах страны, но и в целях нивелирования возможностей для вывода коррупционного капитала», - заключил глава агентства.