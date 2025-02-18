На 53 млрд тенге скрыли блогеры свои доходы, заявили в комитете госдоходов

В декларациях у 594 блогеров выявлено расхождение на 53,3 млрд тенге, сообщили в комитете государственных доходов министерства финансов. Поэтому им направлены уведомления – в течение месяца заплатить государству недостающие суммы.

Как сообщили в ведомстве, органы госдоходов постоянно проводят налоговое администрирование физических лиц, включая блогеров, на предмет полноты исполнения ими налоговых обязательств.

«По итогам сопоставления данных, полученных из различных источников информации со сведениями представленных налоговых деклараций, установлены расхождения по 594 лицам на 53,3 млрд тенге. В результате с 13 по 14 февраля направлены уведомления камерального контроля по нарушению “занижение доходов”», - сообщили в комитете государственных доходов.

В этой связи блогерам в течение 30 рабочих дней нужно предоставить дополнительную налоговую отчетность и самостоятельно уплатить начисленные налоги. В случае несогласия – предоставить соответствующие объяснения.

Как напомнили в КГД, при доходах, в том числе от размещения онлайн-рекламы на различных интернет-ресурсах, граждане обязаны платить налоги.

Накануне Алишер Еликбаев на своей странице в Facebook сообщил, что с 14 февраля «огромное число блогеров, инфлюенсеров, инфо-бизнесменов, спортсменов и просто известных людей начали получать “валентинки” от налоговой». По его информации, уведомления получили около 8 тыс. человек, которым сообщили, что они недоплатили налоги за 2022 и 2023 годы.

«Суммы разные. Рекорд в моем окружении – якобы недоплаченные отчисления с миллиарда тенге. Есть с четырехсот миллионов тенге, несколько с трехсот миллионов, больше всех, кто якобы не заплатил, со 100 000 000», - написал Еликбаев.

Претензии к Еликбаеву со стороны налоговой составили 5 млн тенге. Сам он заявил, что всегда маркирует рекламу и платит налоги, поэтому будет разбираться.