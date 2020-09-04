Более 1,2 тыс. заразившихся коронавирусом медиков получили по 2 млн тенге

1 208 медицинских работников, которые заразились коронавирусной инфекцией, получили компенсации в размере 2 млн тенге, сообщает в пятницу пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения. Кроме того, из государственного фонда социального страхования перечислена компенсация родственникам десяти медработников, которые скончались в результате заболевания.

«По состоянию на 9:00 часов 4 сентября ГФСС осуществил назначение и выплату денежных средств по 1 208 заявкам на случай заражения COVID-19 или вирусной пневмонией и по 10 заявкам на случай летального исхода заболевания», - говорится в сообщении.

Наибольшее количество компенсаций выплачено медработникам из столицы – 227, Алматы – 128, Алматинской – 99, Карагандинской – 95 и Акмолинской областей – 94.

Как напомнили в ведомстве, медработников, которым положены компенсации, определяют специальные комиссии при управлениях здравоохранения регионов и городов республиканского значения, на основании результатов обследования заболевших медицинских работников.

3 августа на брифинге вице-министр здравоохранения Ажар Гиният сообщала, что всего за время пандемии коронавирусом заразились 8 518 медработников.