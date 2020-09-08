Пандемия и нарушенные коммуникации. Беседа с экспертами

Vласть продолжает серию онлайн-лекций и бесед по деловым и общественным темам. В предстоящий четверг в прямом эфире в Facebook известные казахстанские эксперты поговорят о коммуникациях государства с обществом во время пандемии.

С начала эпидемии казахстанское общество столкнулось с глубоким кризисом коммуникаций, который возник в результате недостаточной прозрачности со стороны государственных органов. Отсутствие достоверных сведений об эпидемиологической и социально-экономической ситуации, неспособность правильно разработать и сформулировать реформы, а также отсутствие четких алгоритмов реагирования на общественные запросы, в очередной раз подтвердили нарастающее недоверие к государственному аппарату. Бизнес в свою очередь также столкнулся перед многочисленными задачами антикризисных коммуникаций с клиентской аудиторией, и для того, чтобы сохранить с ней доверительные отношения, требовалось пересмотреть существующие способы взаимодействия и сформировать новые стратегии.

10 сентября в 11:00 специалисты по коммуникациям поделятся своими наблюдениями об основных изменениях в общественных коммуникациях, обсудят то, какие проблемы возникли во время пандемии и как их решать, какую роль может сыграть профессиональное сообщество в улучшении ситуации, а также какие уроки должны извлечь ньюсмейкеры, официальные лица, представители бизнеса и государственных структур?

Спикерами будут:

- Лариса Пак, специалист по коммуникациям,

- Асель Караулова, президент коммуникационной группы Казахстанского пресс-клуба, председатель совета национальной ассоциации по связям с общественностью.

Модератором встречи выступит генеральный директор Vласти Вячеслав Абрамов.

Зрители смогут задавать свои вопросы спикерам в комментариях. Позднее запись лекции будет доступна на сайте Vласти, а также в аккаунте издания в YouTube.