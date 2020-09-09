ВВП Казахстана снизился на 3% по итогам 8 месяцев

За восемь месяцев текущего года ВВП Казахстана снизился на 3%, сообщил в среду в ходе заседания правительства министр национальной экономики Руслан Даленов.

«Годовая инфляция замедлилась до 7%. Производство товаров выросло на 1,7%. При этом производства услуг сократилось на 6,1%. В результате, по оперативным данным, ВВП снизился на 3%», - сказал Даленов.

В производственном секторе, по его словам, отмечается рост в строительстве на 6,5%, сельском хозяйстве – на 4,9%, в обрабатывающей промышленности – на 3,3%. Вместе с тем в отраслях сектора услуг зафиксировано снижение в операциях с недвижимым имуществом на 4,3%, административном обслуживании – на 5,1%, торговле – на 10,5% и транспорте – на 16,1%.

«Промышленное производство увеличилось на 0,4% за счет роста обрабатывающей промышленности на 3,3%. При этом горнодобывающая промышленность снизилась на 1,5%», - также сообщил глава Миннацэкономики.