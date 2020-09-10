Диагностику знаний проведут казахстанским школьникам после возвращения к традиционному обучению

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов признал, что нельзя сравнивать дистанционное обучение с традиционным. Поэтому после возвращения в школы ученикам проведут диагностику знаний, чтобы выявить пробелы, заявил он в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций.

«Нельзя сравнивать традиционное, штатное обучение, к которому привыкли и родители, и педагоги, и наши дети, с дистанционным форматом обучения. Есть международные исследования, сейчас во многих странах проводится диагностика. Вопросы есть, сравнивать нельзя. Наша задача – сделать все, чтобы снижение качества обучения не было», - заявил Аймагамбетов.

В этой связи Минобразования намерено провести диагностику знаний, чтобы выявить пробелы у школьников.

«По каждому ребенку мы будем проводить диагностику, чтобы потом нагнать эту программу, если будет такая необходимость. И эти пробелы устранить», - заверил глава МОН.