Диагностику знаний проведут казахстанским школьникам после возвращения к традиционному обучению

Аймагамбетов признал, что нельзя сравнивать традиционное обучение с дистанционным
Тамара Вааль, Vласть
Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов признал, что нельзя сравнивать дистанционное обучение с традиционным. Поэтому после возвращения в школы ученикам проведут диагностику знаний, чтобы выявить пробелы, заявил он в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций.
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