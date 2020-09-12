Участники общественного движения «Желтоксан-86» объявили о создании партии

Активисты общественного движения «Желтоксан-86» намерены создать политическую партию «Алаш-Желтоксан». Как сообщает «Радио Азаттык» , на собрании в Алматы накануне, 11 сентября, инициативная группа заявила, что получила разрешение от министерства юстиции на проведение учредительного съезда.

Активисты движения «Желтоксан-86» не относят себя к оппозиции, а партия, по их словам, будет поднимать национальные проблемы.

«Сегодня в стране у нас много проблем. Поэтому, я думаю, что «Алаш-Желтоксан» будет партией, которая поднимает национальные проблемы. Мы не хотим следовать идее [противостояния]. Мы поддерживаем создание других партий и движений [в стране]», - отмечает лидер инициативной группы по созданию партии Гульбахрам Жунус.

В частности, в программе партии есть такие предложения, как «установление и укрепление гуманного, правового, демократического и независимого Казахстана» и «разработка политики народного самоуправления», а на собрании некоторые активисты предложили переименовать Казахстан в Қазақ елі.