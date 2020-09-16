Нового члена Центризбиркома избрал мажилис

В среду в ходе пленарного заседания мажилис избрал нового члена Центральной избирательной комиссии. Им стал депутат палаты Асылбек Смагулов.

«В соответствии со статьями 57 и 58 Конституции каждая из палат парламента назначает на должность двух членов Центральной избирательной комиссии. Их кандидатуры выдвигаются председателем палаты. В связи с этим предлагаю на должность члена ЦИК кандидатуру нашего коллеги Асылбека Смагулова», - сказал спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.

50-летний Асылбек Смагулов по образованию юрист-правовед, доктор юридических наук. Работал милиционером, преподавал в Карагандинской высшей школе МВД, в Академии финансовой полиции, возглавлял ГУ «Институт законодательства Республики Казахстан». С 2016 года является депутатом мажилиса парламента, членом комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.