Сделать это нужно за счет средств ОСМС
Возможность вакцинации всех казахстанцев от пневмококковой инфекции просит рассмотреть депутат мажилиса
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Депутат мажилиса от партии «Нур Отан» Загипа Балиева считает, что казахстанцев необходимо вакцинировать от пневмококковой инфекции. Причем, сделать это необходимо за счет средств обязательного социального медицинского страхования. Тем самым, заявила она в среду в ходе пленарного заседания палаты, Казахстану не придется строить новые больницы, а граждане легче перенесут коронавирусную инфекцию.

«Учитывая возможный повторный рост распространения коронавируса, заболевания, вызываемые сопутствующими инфекциями, такие как пневмококк, создают реальную угрозу для жизни. Вакцинация от пневмококковой инфекции позволит не только снизить уровень заболеваемости пневмонией, но и значительно облегчить протекаемость коронавируса. В этой связи, уважаемый Аскар Узакпаевич (Мамин, премьер-министр РК – V), просим вас рассмотреть вопрос о срочной вакцинации населения за счет финансирования фонда социального страхования. Если мы обеспечим массовую вакцинацию сейчас, то не возникнет необходимости строить новые больницы завтра», - заявила Балиева, озвучивая свой депутатский запрос.

Она напомнила, что с 2010 года Казахстан начал поэтапно проводить массовую вакцинацию против пневмококковой инфекции детям. Она делается трехкратно в возрасте 2 месяцев, 4 месяцев и 12-15 месяцев. В частности, за 7 месяцев текущего года в республике против пневмококковой инфекции в плановом порядке первой прививкой привито 148 221 ребенок, из которых 43,2% – до одного года, второй прививкой – 133 723 ребенка, среди которых 38,9% детей до одного года, третьей прививкой – 137 554 ребенка, из которых 40,6% – дети до двух лет.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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