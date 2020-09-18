Активистку Санавар Закирову отправили в карцер

Активистку Санавар Закирову, которая с середины июля находится в СИЗО Алматы, посадили на пять суток в карцер, сообщает радио «Азаттык» со ссылкой на дочь и защитницу активистки Малику Закирову. В СИЗО информацию подтвердили, но версии произошедшего у сторон различаются.

Дочь Закировой утверждает, что ее мать, «защищаясь, дала отпор напавшим на нее в туалете троим женщинам», в СИЗО сообщают, что активистка избила троих сокамерниц.

Адвокат активистки Жанара Балгабаева сообщила, что Закирова около месяца жалуется на провокации в СИЗО, она уверена, что ее жизни угрожает опасность. Закирова просила перевести ее в другое учреждение, утверждает защитница.

В середине июля Санавар Закирову приговорили к одному году лишения свободы по обвинению в причинении вреда средней степени тяжести дочери члена партии Nur Otan Тамары Шакировой.