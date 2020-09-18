Активистку Санавар Закирову отправили в карцер

В СИЗО утверждают, что она избила сокамерниц, ее дочь говорит об обратном
Активистку Санавар Закирову, которая с середины июля находится в СИЗО Алматы, посадили на пять суток в карцер, сообщает радио «Азаттык» со ссылкой на дочь и защитницу активистки Малику Закирову. В СИЗО информацию подтвердили, но версии произошедшего у сторон различаются.
Еще по теме:
- Асие Тулесовой назначили полтора года ограничения свободы
- Заключительное заседание суда по делу Тулесовой: адвокаты просят признать видеозапись недопустимым доказательством
- Прокурор просит суд приговорить Тулесову к году лишения свободы
- Дело Тулесовой: сторона защиты восстанавливает хронологию события
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые