В СИЗО утверждают, что она избила сокамерниц, ее дочь говорит об обратном
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Активистку Санавар Закирову отправили в карцер
Фото из Facebook Санавар Закировой

Активистку Санавар Закирову, которая с середины июля находится в СИЗО Алматы, посадили на пять суток в карцер, сообщает радио «Азаттык» со ссылкой на дочь и защитницу активистки Малику Закирову. В СИЗО информацию подтвердили, но версии произошедшего у сторон различаются.

Дочь Закировой утверждает, что ее мать, «защищаясь, дала отпор напавшим на нее в туалете троим женщинам», в СИЗО сообщают, что активистка избила троих сокамерниц.

Адвокат активистки Жанара Балгабаева сообщила, что Закирова около месяца жалуется на провокации в СИЗО, она уверена, что ее жизни угрожает опасность. Закирова просила перевести ее в другое учреждение, утверждает защитница.

В середине июля Санавар Закирову приговорили к одному году лишения свободы по обвинению в причинении вреда средней степени тяжести дочери члена партии Nur Otan Тамары Шакировой.

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