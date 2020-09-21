Бывшего вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева подозревают в растрате более 500 млн тенге

Бывший вице-министр здравоохранения Олжас Абишев подозревается в растрате более 500 млн тенге, сообщил на брифинге в службе центральных коммуникаций председатель комитета по финансовому мониторингу министерства финансов Жанат Элиманов.

«Ведется следствие в отношении бывшего вице-министра здравоохранения Абишева, который подозревается в растрате более чем 500 млн тенге, выделенных для создания информационных систем», - рассказал Элиманов.

Он напомнил, что с санкции суда Абишев взят под стражу, следственные действия продолжаются.

Элиманов также уточнил, что «эти действия были совершены в конце 2018 года, до пандемии».

«По нашей версии, он, заведомо зная о том, что работы фактически не были выполнены, подписал акт выполненных работ, полностью произвел оплату. На сегодняшний день информационная система, которую он принимал в эксплуатацию, она фактически не функционирует, не работает. И, соответственно, бюджету нанесен ущерб в этом размере», - добавил глава комитета.

Кроме того, по словам Элиманова, в рамках этого уголовного дела также проверяются другие факты расходования бюджетных средств в Минздраве.

2 августа комитет по финансовому мониторингу министерства финансов Казахстана подтвердил факт задержания вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева, при этом сообщалось, что он подозревается в хищении бюджетных средств. 3 августа сообщалось, что суд санкционировал ему содержание под стражей на 2 месяца.