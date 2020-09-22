18,2 млн тонн зерна намолочено в Казахстане

В Казахстане намолочено 18,2 млн тонн зерна. Причем, как заявил во вторник в ходе заседания правительства министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, качество зерна выросло.

«На сегодняшний день всего по республике убрано более 14,8 млн га зерновых и зернобобовых культур или 93,4% от их общей уборочной площади, тогда как в прошлом году на аналогичную дату было убрано 10,3 млн га или 67,6%. При средней урожайности 12,3 центнера с гектара намолочено 18,2 млн тонн зерна», - сообщил Омаров.

Отметил министр и улучшение качества пшеницы, 83,8% из которой отнесено к 1-3 классу, тогда как в 2019 году этот показатель составлял 67,2%. Соответственно, доля пшеницы 4-5 классов и неклассной снижена до 16,2% против 32,8% в 2019 году.

С учетом сложившейся ситуации на рынке АО «Продовольственная контрактная корпорация» определилась с ценами на закуп пшеницы.

«Предлагается установить цены на закуп пшеницы в коридоре 83-87 тыс. тенге, в зависимости от качества, на пшеницу 4 класса – 78 тыс. тенге, ячмень 2 класса – 50 тыс. тенге. Закупочные цены на подсолнечник и гречиху по форвардным сделкам будут установлены позже к моменту завершению уборки данных культур», - отметил глава МСХ.