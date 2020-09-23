Уголовную ответственность за провокации к преступлению закрепил парламент

В среду в ходе пленарного заседания мажилис согласился с поправками, внесенными сенатом в закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции». Документом устанавливается уголовная ответственность за провокацию преступления.

«Внесенные сенатом изменения не изменяют концепцию и не ухудшают содержание одобренного мажилисом законопроекта», - отметил депутат Жанат Жарасов.

Ранее сенатор Андрей Лукин сообщил, что в ходе обсуждения законопроекта во втором чтении возникла необходимость внесения изменений в одобренный мажилисом законопроект. Сенаторы предложили внести изменения в статью 412-1 (Провокация преступления) Уголовного кодекса, согласно которой под провокацией преступления понимаются незаконные действия должностного лица, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность или досудебное расследование, склонившие лицо к совершению преступления с целью последующего изобличения и привлечения к уголовной ответственности или шантажа.

Кроме того, новым законом устанавливается запрет на дарение государственным служащим подарков любой стоимости. К субъектам коррупции теперь также отнесены лица, занимающие должности не ниже руководителя самостоятельного структурного подразделения, а также лица, занимающиеся закупками в квазигосударственном секторе. Вводится запрет на принятие материального вознаграждения, подарков или услуг членами семей лиц, принимающих на себя антикоррупционные ограничения, предусматривается введение института антикоррупционных комплаенс-служб, ответственных за соблюдение корпоративных стандартов добропорядочности в организациях квазигосударственного сектора, а также поправки, связанные с преобразованием Национального бюро по противодействию коррупции в Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции.