​Какие проблемы казахстанского искусства усугубила пандемия коронавируса?

Vласть продолжает серию онлайн-лекций и бесед по деловым и общественным темам. В этот четверг в прямом эфире в Facebook состоится разговор c сооснователем Евразийского культурного альянса и основателем платформы Qazart Владиславом Слудским о состоянии казахстанского искусства до и во время пандемии коронавируса.

С началом эпидемии в Казахстане, как и во всём мире, приостановили работу художественные институты и различные культурные инициативы. В этих обстоятельствах художники оказались лишены не только возможности проводить выставки, но и продавать работы за рубеж – цепь глобального авиасообщения была разорвана, а спрос со стороны частных коллекционеров, галерей и музеев серьёзно пострадал из-за сжатия национальных экономик. Оставшись без основных рынков сбыта, которые давали им возможность продавать свои работы на протяжении последних двух десятилетий, казахстанские художники запустили онлайн-платформу «Художественный базар» для показа и продажи предметов искусства. Эта ситуация актуализирует по меньшей мере две структурные проблемы казахстанского искусства: уязвимое положение художников и отсутствие прочной инфраструктуры/институциональной среды, которые бы позволяли художникам обеспечивать себя за счёт ресурсов внутреннего арт-рынка.

24 сентября в 11:00 редактор Vласти Дмитрий Мазоренко обсудит с Владиславом Слудским, насколько ухудшилось положение дел в казахстанском искусстве за прошедшие два года – как на фоне пандемии, так и неудачной государственной культурной политики последних лет. Помимо этого, они обсудят, насколько в целом жизнеспособно искусство в Казахстане и как может быть преодолён нынешний институциональный кризис вместе с неустойчивым положением художников.