Air Astana возобновляет рейсы в Россию с 26 сентября, а «Аэрофлот» начнет летать с 27 сентября, сообщает комитет гражданской авиации.

Здесь напомнили, что решениями правительств двух стран с 21 сентября разрешено возобновление регулярных пассажирских рейсов между Казахстаном и Россией. При этом на начальном этапе будет выполняться по одному рейсу в неделю с каждой стороны авиакомпаниями Air Astana и «Аэрофлот» по маршруту Нур-Султан – Москва.

«Авиакомпания Air Astana планирует начать выполнение полетов между Казахстаном и Россией с 26 сентября, «Аэрофлот» – с 27 сентября», - сообщили в КГА.

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм Казахстана и России и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний.

В соответствии с требованиями главного государственного санитарного врача Казахстана пассажиры, прибывающие из РФ авиарейсами, должны пройти термометрию, анкетирование и предоставить справку с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19, с момента получения которой прошло не более 5 суток. При отсутствии справки необходимо пройти обследование на COVID-19 методом ПЦР по месту пребывания в течение 48 часов со дня прилета или уйти на домашний карантин на 14 дней.