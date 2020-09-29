Мирзагалиев презентовал проект дорожной карты по решению экологических проблем Алматинской области

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев на онлайн пресс-конференции презентовал проект дорожной карты по комплексному решению экологических проблем в Алматинской области. Мирзагалиев отметил, что важнейшим вопросом карты является снижение выбросов в атмосферу.

«Самый главный вопрос - это снижение выбросов теплоэнерговырабатывающих предприятий на угле. Мы знаем, что возле Алматы один большой источник - это ТЭЦ 3. Предлагается разработать ТЭО по его модернизации. Также планируется расширение котельных в городе Талдыкорган, перевод из твердого топлива на газовое топливо. Снижение выбросов домами частного сектора, поэтапный переход жилых массивов, социальных и других объектов на газовое топливо в пяти районах Алматы и в целом по области», - рассказал министр.

На пресс-конференции также присутствовал первый заместитель акима Алматинской области Лаззат Турлашов, который отчитался перед министром о ликвидации в регионе 17 свалок с твердо-бытовыми отходами, будут ликвидированы еще еще 42.

«Также разрабатывается проектная документация по рекультивации урановых штолен Панфиловского уранового месторождения, завершение планируем в текущем году. Проведение работ по рекультивации планируется начать в 2021 году», - добавил замакима.