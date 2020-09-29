Госдеп США предупреждает бизнес, сотрудничающий с Китаем, о рисках использования принудительного труда в Синьцзяне

Госдепартамент США рекомендует компаниям, сотрудничающим с Китаем, следить за тем, чтобы принудительный труд не был использован в цепочке производства, а также предупреждает бизнес о разного рода рисках. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Андреа Калан во время встречи с журналистами в ZOOM во вторник, 29 сентября.

Она отметила, что особую обеспокоенность вызывает план правительства Китая по строительству заводов в Синьцзяне.

«Некоторые из них напрямую связаны с использованием труда узников лагерей и интернированных. Другие являются частью жестоких трудовых программ, которые требуют от родителей оставить детей в возрасте от 18 месяцев в государственных детских домах. Родители вынуждены работать полный рабочий день под постоянным наблюдением, а детей отправляют в контрольные государственные учреждения образования и подготовки. Поступали достоверные сообщения о массовых перемещениях уйгуров и представителей других этнических меньшинств из Синьцзяня на заводы по всему Китаю, в том числе в условиях принудительного труда», - заявила Андреа Калан.

«Компании, подверженные в своей цепочке поставок риску связей с Синьцзянем или объектами за пределами Синьцзяня, использующими принудительный труд из Синьцзяня, должны осознавать репутационные, экономические и потенциальные юридические риски за участие в получении прибыли от участия в организациях, которые совершают нарушение прав человека. Эти нарушения включают принудительный труд в производстве товаров, предназначенных для внутреннего и международного распространения», - также проинформировала она.

Кроме того, по словам Калан, в июле госдепартамент США совместно с министерствами торговли и внутренней безопасности выпустил бизнес-рекомендацию, предупреждающую компании о рисках, связанных с нарушением прав человека в цепочках поставок, включая принудительный труд в Синьцзяне и других районах Китая, а таможенная и пограничная служба США «издала приказы, запрещающие импорт определенных товаров, произведенных несколькими компаниями, работающими с Синьцзянем, на основании информации, которая обоснованно указывает на использование принудительного труда в их деятельности».

Отвечая на вопрос касательно торговых связей Казахстана и Китая, представитель Госдепартамента отметила, что каждая страна в праве выбирать, какое сотрудничество вести, однако подчеркнула: США придерживается позиции, что «очень вредно поддерживать правительство, которое будет продолжать так жестоко обращаться со своими гражданами и не показывает транспарентность».

«Мы рекомендуем, чтобы все, кто имеет отношения с Китаем, смотрел, откуда идут товары, чтобы принудительный труд не был использован в цепочке», - заключила она.