Минобороны Армении заявило, что ее Су-25 сбит турецким истребителем

Министерство обороны Армении заявило, что ее самолет Су-25 был сбит турецким истребителем, вылетевшим с территории азербайджанской военной базы в Гяндже, передает JAMnews .

Турецкий истребитель поднялся в воздух с аэродрома азербайджанского города Гянджа и прикрывал действия азербайджанской авиации и беспилотников, наносивших удары по населенным пунктам Варденис, Мец Масрик и Сотк в самой Армении, заявила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

«Во время выполнения боевого задания армянский штурмовик был сбит турецким истребителем. Пилот, к сожалению, героически погиб», - сказала Степанян.

Между тем официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын опроверг агентству Bloomberg информацию о том, что турецкий F-16 с территории Азербайджана сбил штурмовик Су-25 ВВС Армении, передает ТАСС.

В Минобороны Азербайджана информацию о сбитом самолете также назвали "фантазией Армении", передает Meydan.

Турция ранее неоднократно выражала готовность поддержать Азербайджан в противостоянии с Арменией.

Полномасштабные боевые действия вокруг Нагорного Карабаха и на границе Армении и Азербайджана начались минувшей ночью. Стороны обвинили друг друга в провокациях, Азербайджан заявил о начале наступления в Карабахе.