Disney сократит около 28 тыс. сотрудников в США в связи с кризисом

Компания Disney сократит около 28 тыс. сотрудников парков развлечений в США в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, пишет «Коммерсантъ». Около 67% попавших под сокращение сотрудников работали не полный рабочий день.

«Мы приняли очень трудное решение начать процесс сокращения штата в подразделении Disney Parks, Experiences & Products на всех уровнях. Каким бы ужасным ни был этот шаг, это единственный возможный вариант, который у нас есть в свете длительного воздействия COVID-19 на наш бизнес», - говорится в заявлении главы Disney Parks, Experiences & Products Parks Джоша Д'Амаро.

Парки развлечений в США были закрыты весной и до сих пор не получили разрешения на возобновление работы.

Ранее Disney заявила, что не будет выплачивать дивиденды по итогам первого полугодия 2020 года, чтобы сохранить около $1,6 млрд наличных средств. Чистая прибыль Disney в первом квартале упала на 91% до $475 млн, а общая операционная прибыль сократилась на 37% и составила $2,4 млрд. Больше всего пострадал сегмент тематических парков, видеоигр и сувенирной продукции.