Минздрав предлагает не возобновлять авиасообщение со странами и просит развернуть карантинные стационары

Учитывая ухудшение ситуации с коронавирусной инфекцией в мире, министерство здравоохранения Казахстана предлагает не возобновлять авиасообщение со странами, а с 5 октября сократить количество уже открытых рейсов. При этом лица, прибывающие из стран второй категории, при отсутствии ПЦР-справок будут изолированы в карантинные стационары.

«Учитывая ухудшение ситуации в зарубежных странах, в целях предотвращения заноса и распространения инфекции предлагается с 5 октября приостановить возобновление дополнительных авиасообщений с другими странами, не увеличивать количество рейсов со странами, с которыми возобновлено авиасообщение, сократить количество рейсов в Турецкую Республику», - сказал в среду в ходе заседания правительства министр здравоохранения Алексей Цой.

Для лиц, прибывающих из стран второй категории, по его словам, предлагается установить обязательное анкетирование при наличии справки на COVID-19 с отрицательным результатом, с даты получения которой прошло не более трех суток. А при отсутствии справки пассажиры будут изолированы в карантинные стационары до двух суток для проведения лабораторного исследования. Аналогичные требования предлагается применить к лицам, пересекающим госграницу в пунктах пропуска, на авиапереходах со странами ЕАЭС и Узбекистаном.

«В этой связи прошу поручить акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан и Шымкент обеспечить разворачивание карантинных стационаров в местах пересечения государственной границы и тестирование въезжающих лиц», - попросил глава Минздрава.

Премьер-министр Аскар Мамин поручил рассмотреть эти вопросы на заседании межведомственной комиссии.