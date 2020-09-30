Казахстанским студентам будут засчитывать профессиональную практику в трудовой стаж

Прохождение производственного обучения и профессиональной практики казахстанским студентам будут засчитывать в трудовой стаж. Такие нормы содержит проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам образования», который в среду в ходе пленарного заседания в первом чтении одобрил мажилис. Кроме того, документом прописан срок отработки обучающихся на государственном гранте.

«Законопроектом предлагается решить ряд актуальных проблем путем исключения правовой коллизии между нормами Трудовым кодексом Республики Казахстан. Так, статьей 119 Трудового кодекса в трудовой стаж засчитывается время прохождения обучающимися производственного обучения и профессиональной практики на основании договора о дуальном обучении. При этом в перечне документов, подтверждающих трудовую деятельность статьей 35 Кодекса, данный вид договора отсутствует. На практике из-за данной коллизии период прохождения производственного обучения и профессиональной практики на основании договора о дуальном обучении не учитывается работодателями при приеме на работу», - сказал один из разработчиков законопроекта депутат Абдиманап Бектурганов.

Кроме того, документом устанавливается срок отработки пропорционально продолжительности обучения выпускника вуза на государственном образовательном заказе.

«Граждане, обучившиеся на государственном образовательном заказе весь период, будут отрабатывать все три года, а обучившиеся не весь период, а какую-то часть на платной основе, будут отрабатывать пропорционально времени обучения за счет госбюджета», - объяснил парламентарий.

Документом также вводится новая модель внешнего оценивания образования: «мониторинг образовательных достижений», нацеленная на качество знаний с учетом обновленного содержания образования.

«С учетом международного опыта будет совершенствоваться механизм внешнего оценивания организации образования, что позволит повысить качество знаний обучающихся», - считает Бектурганов.

Еще одна поправка касается предоставления уполномоченному органу в области образования компетенции утверждать правила формирования и распределения госзаказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием.

«В системе ТиПО госзаказ на подготовку кадров размещается с учетом потребностей регионального рынка труда на основании предложений органов занятости, региональных палат предпринимателей. При этом не предусмотрена процедура формирования государственного образовательного заказа. Предлагаемая поправка позволит снизить влияние коррупционного фактора при размещении госзаказа и его присуждении», - подчеркнул депутат.