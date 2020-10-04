​В Казахстане завершилось голосование на праймериз партии «Нур Отан»

В Казахстане завершилось голосование на внутрипартийных выборах партии «Нур Отан». За прошедшие три с половиной дня в нём приняли участие свыше 580 тыс. человек, или 73,7% от общего числа партийцев (согласно результатам на 13:43 по времени Астаны), говорится на сайте праймериз.

Согласно правилам праймериз, все виды голосования – электронное и стационарное – должны были завершиться 3 октября в 14:00. Однако из-за сбоев в первый день работы платформы для голосования партия решила продлить электронное голосование ещё на сутки. В четверг, в 11:00 одномоментная нагрузка достигала более 76 тысяч запросов. Секретарь «Нур Отана» Алибек Алденей, ссылаясь на технический мониторинг, связал её с одновременным обращением на сайт большого числа партийцев и сторонних пользователей. В следующие два дня голосования в колл-центры общественной приёмной «Нур Отана» обратились свыше 1500 человек, более половины из которых сообщили о технических сложностях при голосовании.

Наряду с этим Алденей заявлял о фактах принуждения партийцев к голосованию и возможных фактах накрутки голосов в пользу определённых кандидатов. Об одном из таких случаев на своей странице в Facebook сообщила председатель Ассоциации практикующих экологов Лаура Маликова. Она написала, что в Союзе строителей Казахстана зарегистрировали всех сами, сделали всем членам один пароль, «и запрашивая у подчиненных смс-коды, голосовали вместо избирателей». Алденей, в свою очередь, отмечал, что «уже есть случаи привлечения к ответственности партийцев, вплоть до исключения из «Нур Отан», за принуждение к голосованию в Туркестанской и Акмолинской областях», а в столице «сняты с регистрации 3 кандидата праймериз, включая первого заместителя Алматинского районного филиала».

/Уточнение: Голосование на праймериз продолжалось до 15 часов по времени Алматы в западных регионах страны, где другой часовой пояс. Точные данные о числе проголосовавших появятся позднее, по мере обработки данных/