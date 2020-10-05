В Бишкеке тысячи человек протестуют против итогов парламентских выборов

В Бишкеке тысячи человек собрались на центральной площади Ала-Тоо, протестуя против итогов выборов в Жогорку кенеш, которые состоялись накануне, передает Kloop.kg .

Несколько политических партий отказались признавать итоги выборов, констатировав многочисленные нарушения на выборах, включая подкуп избирателей.

По предварительным данным, в парламент страны проходят четыре политические партии, три из которых лояльны нынешним властям Кыргызстана.

Администрация президента страны Сооронбая Жээнбекова в понедельник распространила заявление, в котором сообщила, что считает прошедшие выборы честными, а условия, которые были предоставлены партиям - равными.

На митинге в Бишкек выступили представители нескольких партий, в том числе завершающие работу депутаты парламента. Собравшиеся. число которых оценивается, как минимум, в 4 тысячи человек. требуют отмены итогов выборов и отставки президента Жээнбекова.

Силовики, которых много возле площади Ала-Тоо, пока не вмешиваются в происходящее, выступающие призывают милицию "быть с народом" и не применять к протестующим силу.

Акции протеста проходят еще как минимум в двух городах страны.