В Бишкеке перебои со связью

В Бишкеке после начала столкновений силовиков с протестующими возникли перебои со связью и интернетом, сообщает Kloop.kg .

Силовики завершили зачистку центральной площади Ала-Тоо, где вечером в понедельник произошли столкновения собравшихся здесь протестующих с силовиками.

В этот момент столкновения продолжаются на подходах к центру. Правоохранительные органы применяют светошумовые гранаты, слезоточивый газ и, вероятно, резиновые пули. Ранено несколько человек, включая депутата Жанара Акаева. Точное количество раненых неизвестно.

Улицы в центре города покрыты камнями - ими протестующие закидывают силовиков. Разбиты машины, пострадали также витрины магазинов в центре города.

МВД Кыргызстана не сообщает количество задержанных в результате столкновений.

Днем в понедельник несколько тысяч человек вышло на митинг в центре Бишкека, протестуя против результатов выборов в парламент. Акции проходили также в Нарыне и Таласе.