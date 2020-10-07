В США ужесточили выдачу рабочих виз H-1B для высококвалифицированных рабочих, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на министерство внутренней безопасности страны.

Ожидается, что новые правила затронут около трети всех иностранцев, находящихся в США по рабочим визам. Некоторые правила вступят в силу уже 8 октября, остальные – через 60 дней. После вступления новых правил в силу число «специальных профессий» для найма иностранных рабочих будет сокращено, а компании должны делать «реальные предложения настоящим сотрудникам».

«Мы должны сделать все, что в наших силах, в рамках закона, чтобы на первом месте стоял американский рабочий»,- заявил исполняющий обязанности главы министерства Чад Вольф.

В июне президент США Дональд Трамп ограничил въезд иммигрантов по ряду виз, в том числе H-1B, чтобы сохранить рабочие места для безработных американцев. В октябре суд в Сан-Франциско частично заблокировал этот указ президента.