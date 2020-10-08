Kaspi готовится к IPO и может быть оценён в $6,5 млрд

Стоимость одной ценной бумаги может составить от $28,5 до $33,75
Kaspi готовится к первому публичному размещению акций на Лондонской фондовой бирже. Стоимость одной ценной бумаги может составить от $28,5 до $33,75. Исходя из этого предположительная рыночная капитализация компании может достичь $6,5 млрд, сообщает Reuters.
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