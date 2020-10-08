Kaspi готовится к IPO и может быть оценён в $6,5 млрд

Kaspi готовится к первому публичному размещению акций на Лондонской фондовой бирже. Стоимость одной ценной бумаги может составить от $28,5 до $33,75. Исходя из этого предположительная рыночная капитализация компании может достичь $6,5 млрд, сообщает Reuters .

В сентябре Kaspi, владеющая третьим по величине банком в Казахстане, вновь объявила о своих планах провести IPO. Решение было принято после отказа от этого шага год назад. По данным букраннера, общий размер сделки по размещению составит от $742 до $879 млн.

Kaspi также заявил, что разместит свои акции в Международном финансовом центра Астана. Он уже зарегистрирован на Казахстанской фондовой бирже, но количество акций банка в свободном обращении невелико, а торговая активность незначительна.

Morgan Stanley и Citigroup выступают в качестве совместных глобальных координаторов сделки и вместе с Renaissance Capital также являются совместными букраннерами.