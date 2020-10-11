Азербайджан и Армения возобновили военные действия в Нагорном Карабахе

Азербайджан и Армения возобновили военные действия в нескольких городах Нагорно-Карабахской республики после непродолжительного перемирия. К этому моменту известно, что силы ПВО Азербайджана в ночь на воскресенье перехватили ракеты, направленные на Мингячевирскую электростанцию, тогда как в Армении сообщили об обстреле азербайджанской стороной города Степанакерт, сообщает JAMNews.

Министерство обороны Азербайджана в ночь на воскресенье также сообщало, что «Вооруженные силы Армении, грубо нарушив гуманитарный режим прекращения огня, 10 октября, начиная с 22.30 подвергают обстрелу из артиллерии город Тертер».

Минобороны Армении, в свою очередь, заявляло, что азербайджанские вооруженные силы наносят ракетные удары по городам Мартуни, Шуши и другим населенным пунктам в Карабахе.

Накануне Азербайджан и Армения по итогам переговоров в Москве договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12:00. Трехсторонние переговоры глав МИД России, Армении и Азербайджана начались в Москве в пятницу днем и продолжались более 10 часов. Стороны при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ также собирались приступить к переговорам для скорейшего мирного урегулирования карабахского конфликта. Однако спустя час действия договора Азербайджан стал заявлять о попытках Армении атаковать фронты Агдере-Тертер и Физули-Джабраил, а ещё через два часа уже Армения заявила о попытке диверсии в направлении Гадрута со стороны Азербайджана.