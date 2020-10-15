В Семее открыли памятник Абаю Кунанбаеву

Рабочая поездка президента Касым-Жомарта Токаева в Семей началась с участия в церемонии открытия памятника «Ұлы ақын Абай ұлдарымен». Как сообщает Акорда, открытие композиции приурочено к 175-летию великого поэта и мыслителя Абая Кунанбаева. На памятнике Абай изображен со своими сыновьями Акылбаем и Турагулом.

«Великий Абай – не только гордость нашей страны, но и гений мирового масштаба. Это личность, которая смогла постичь всю глубину духовного мира казахского народа. Его стихи и слова назидания глубоко отражают наше национальное бытие. Абай, являющийся основоположником нашей современной литературы, оставил яркий след в истории страны. Его произведения не теряют актуальности уже более века. Они по-прежнему служат духовной пищей для всех нас. Богатое творческое наследие поэта – достояние казахского народа и всего человечества. Заветы Абая – это ориентир для подрастающего поколения», - сказал на церемонии открытия Токаев.

Он подчеркнул, что обновить наше общество мы сможем, только трудясь во благо народа и избавившись от «пяти врагов», упомянутых Абаем, а надежное функционирование системы «Ответственное государство – ответственное общество – ответственный человек» напрямую связано с благородными качествами, о которых писал поэт. Токаев также считает, что нынешнее поколение «должно обращаться к наследию Абая и духовно совершенствоваться».

«Этот памятник должен вдохновлять молодежь. Абай и его мудрые сыновья Акылбай и Турагул, продолжившие его слова и дела, – это личности, которые служат примером для страны. Памятник символизирует преемственность поколений, взаимное уважение отца и детей. Воспитание должно стать одним из главных факторов, формирующих высокие качества нации», - уверен президент.

Как отметил глава государства, в этом году празднованию 175-летия Абая придавалось особое значение, но «во время юбилея мы не допустили расточительства», что является одним из способов «избавиться от «хвастовства» и «суетных хлопот», которые критиковал Абай».

После церемонии открытия памятника президент посетил государственный историко-культурный и литературно-мемориальный заповедник-музей Абая «Жидебай-Бөрлі». Музей был открыт в 1940 году в честь 95-летия со дня рождения поэта, а к 175-летию поэта здесь была проведена реконструкция залов, обновлены фасад и прилегающая территория. Памятник «Ұлы ақын Абай ұлдарымен» расположен на территории этого музея. Президенту была представлена экспозиция музея.