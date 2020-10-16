Минюст предлагает ужесточить закон «О рекламе»

«В рамках послания главы государства было отмечено повальное увлечение лотереями и ставками в букмекерских агентствах. У нас идет засилье рекламы именно вот этих букмекерских агентств. Может быть, нам во взаимодействии с уполномоченным министерством проработать дополнение в действующее законодательство «О рекламе»? Потому что наши дети всю эту рекламу каждый день видят в интернете и, к сожалению, только увеличивается вовлеченность молодежи в эти букмекерские агентства и лотереи», - предложил Тленчиев.

Кроме того, он обратил внимание на проблему вузов, которые печатают дипломы, и студентов, которые не имеют представления о своей профессии, на которую отучились.

«Мы проводим ежеквартальные аттестации. Главой государства было поручено прекратить работу вузов, которые печатают дипломы. В рамках этой аттестации мы бы могли вести работу с министерством образования и давать списки по таким студентам. Потому что есть студенты, у которых, такое ощущение, нет ни малейшего представления о юридической профессии и никакой подготовки нет», - подчеркнул руководитель департамента.

В свою очередь министр юстиции Марат Бекетаев поддержал данные предложения и отметил необходимость направить соответствующие предложения в министерство образования и науки и другие уполномоченные органы.