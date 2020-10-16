Казахстан и Россия договорились усилить военное сотрудничество

Токаев принял Шойгу в столице
В пятницу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны России Сергея Шойгу и обсудил с ним «вопросы укрепления военного и военно-технического сотрудничества» двух стран, сообщила Акорда.
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