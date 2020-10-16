Казахстан и Россия договорились усилить военное сотрудничество

В пятницу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны России Сергея Шойгу и обсудил с ним «вопросы укрепления военного и военно-технического сотрудничества» двух стран, сообщила Акорда.

«Военно-техническая область, военная сфера в целом занимают очень важное место в стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Российской Федерацией», – приводит пресс-служба слова Токаева.

Он приветствовал подписание в этот день договора о военном сотрудничестве между двумя государствами.

«Военное и военно-техническое сотрудничество традиционно носит стратегический и союзнический характер. То соглашение, которые мы сегодня подписали, безусловно, крайне важно. Пожалуй, это самое широкое и самое глубокое соглашение из всех наших соглашений о военном сотрудничестве», – сказал в свою очередь Шойгу.

Министр обороны России в пятницу был удостоен ордена «Достык» І степени «за вклад в развитие военного и военно-технического сотрудничества с Казахстаном», говорится в сообщении Акорды.

Текста договора в открытом доступе пока нет.